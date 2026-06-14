L'Allemagne veut oublier ses vieux démons

L'Allemagne entre en lice dimanche (19h en Suisse) à la Coupe du monde face à Curaçao, l'un des petits poucets de la compétition. Elle entend faire des fiascos de 2018 et 2022 de l'histoire ancienne.

Depuis sa demi-finale perdue à Marseille contre la France à l'Euro 2016, l'Allemagne traverse sa plus longue période de disette, soit une décennie complète d'absence dans le dernier carré des compétitions majeures (Coupe du monde et Euro). En Russie il y a huit ans comme au Qatar en 2022, la sélection allemande n'est même pas sortie de la phase de groupes.

Sa première rencontre face à Curaçao, novice à la Coupe du monde, devra idéalement lancer son tournoi. Les Allemands devront néanmoins se souvenir des précédentes déconvenues face à des adversaires supposés plus faibles, contre le Japon (défaite 2-1) et contre le Mexique (revers 1-0), prémices des déroutes en 2022 et 2018.

Les trouble-fête face aux éternels seconds

Les Nippons, justement, entendent bien renverser une autre grande nation du football dans leur premier match de cette édition américaine. Ils affrontent les Pays-Bas à Arlington (Texas, 22h en Suisse) en ayant acquis un statut d'équipe poil à gratter pour les 'grands', notamment après des victoires contre l'Angleterre (1-0 en amical en mars) et le Brésil (3-2 en amical en octobre dernier).

Les Pays-Bas, éternels seconds en Coupe du monde (trois fois finalistes, un record), menés par Ronald Koeman, ont réalisé un sans-faute en qualification (6 victoires, 2 nuls). Mais ils restent sur une défaite (1-0 contre l'Algérie) et une victoire peu convaincante (2-1 contre l'Ouzbékistan) en préparation.

Les deux autres rencontres de la soirée de dimanche verront s'affronter la Côte d'Ivoire et l'Equateur (lundi 1h en Suisse), pour le compte du groupe E de l'Allemagne, ainsi que la Suède et la Tunisie (4h lundi en Suisse), toutes deux dans le groupe F avec le Japon et les Pays-Bas.

/ATS