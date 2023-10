L'Angleterre assure son ticket en battant l'Italie

L'Angleterre s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne grâce à sa victoire 3-1 mardi à Wembley contre l'Italie.

Elle prend au passage sa revanche sur la Nazionale deux ans après la finale de l'Euro perdue en 2021 dans ce même stade de Londres.

Les vice-champions d'Europe anglais sont assurés de terminer en tête de leur groupe de qualification avant même les deux dernières rencontres de novembre. La situation se complique en revanche pour l'Italie, troisième derrière l'Ukraine, qu'elle affronte en clôture des qualifications le 20 novembre.

A Londres, les 'Three Lions' ont surmonté l'ouverture du score rapide, et à contre-courant, des Azzurri pour offrir à leurs supporters une victoire convaincante et apaisante, deux ans après une cruelle défaite aux tirs au but.

Ils ont montré du sang froid, de l'envie et une bonne dose de talent dans un stade plein à craquer, sous la houlette de leur capitaine Kane et du jeune lieutenant Bellingham, déjà étincelant et au comportement de patron à 20 ans seulement.

Avec eux, les Anglais auront une bonne tête de favoris, l'été prochain en Allemagne, même si la concurrence s'annonce relevée avec la France, l'Espagne ou encore la Belgique, autres nations majeures ayant déjà validé leur ticket.

