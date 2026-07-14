L'Angleterre défie l'Argentine en demi-finale

L'Angleterre et l'Argentine, tenante du titre, s'affronteront mercredi à Atlanta (21h heure suisse) pour déterminer le deuxième finaliste de la Coupe du monde.

Pour l'Angleterre, ce serait la première finale depuis son unique titre remporté en 1966; pour Lionel Messi, ce serait la troisième en six participations.

Après la victoire en quarts de finale contre la Suisse (3-1 après prolongation), Lionel Messi veut mener l'Argentine en finale à Atlanta pour la troisième fois lors des quatre dernières Coupes du monde. L'Angleterre n'est plus allée aussi loin depuis son titre remporté il y a 60 ans.

Sous la houlette de Gareth Southgate, l'Angleterre avait déjà atteint les demi-finales en 2018. Avec Thomas Tuchel, l'équipe semble encore plus proche. Mais pour décrocher un deuxième titre mondial, il faudra élever le curseur par rapport au quart de finale contre la Norvège (2-1 après prolongation). Après le match, Tuchel a critiqué le fait que son équipe s’était compliquée la tâche par des négligences. Elle ne pourra pas se permettre de telles erreurs face à Lionel Messi et ses coéquipiers.

Les coups de génie de Messi

Lionel Messi est en mission pour sa sixième et sans doute dernière Coupe du monde. L'homme aux 21 buts inscrits en phase peut compter sur le soutien indéfectible de ses équipiers, qui tout leur possible pour ouvrir la voie à leur leader. Il se frottera pour la première fois de sa carrière aux Three Lions.

Les Gauchos ne se sont toutefois pas montrés vraiment convaincants ces dernières semaines. Ce sont plutôt les coups de génie de Messi qui ont permis à l’équipe de rester dans la compétition. Que ce soit face à l’outsider du Cap Vert, contre l’Égypte ou face à la Suisse, l’Argentine s’est retrouvée à chaque fois au bord de l’élimination. Le sélectionneur Lionel Scaloni ne devrait toutefois pas procéder à de nombreux changements. Contre la Suisse, il a aligné le onze vainqueur au tour précédent contre l’Égypte (3-2).

Une rencontre politiquement sensible

En raison de la guerre des Malouines de 1982, la rencontre entre l’Angleterre et l’Argentine revêt une dimension qui dépasse largement le cadre sportif. Près de 1000 soldats ont perdu la vie dans ce conflit qui a duré plus de 70 jours, dont près des deux tiers étaient argentins. L’Argentine justifie ses revendications sur ce territoire britannique d’outre-mer en invoquant la succession juridique d’un ancien empire colonial espagnol.

'Mon message est le suivant: c’est un match de football, rien d’autre', a déclaré Scaloni à la veille de la rencontre. Une association argentine d’anciens combattants a également souligné dans une lettre ouverte que 'le sport n’est pas la guerre: cette demi-finale est un événement sportif d’envergure mondiale, ni une revanche armée ni une compensation historique.'

/ATS