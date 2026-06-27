L'Angleterre doit valider son ticket pour les 16es de finale

Les groupes J, K et L livreront leur verdict samedi dans la Coupe du monde 2026. Tout reste à faire ou presque dans la poule L, menée par l'Angleterre.

Les Three Lions n'ont pas pu valider leur place en 16es de finale lors de la 2e journée, se contentant d'un nul 0-0 face au Ghana alors qu'ils avaient dominé la Croatie pour leur entrée en lice. Leur tâche semble toutefois aisée samedi, dès 23h heure suisse.

L'Angleterre (4 points) se mesurera en effet au Panama, d'ores et déjà éliminé après ses deux défaites en deux matches. Le Ghana (4 points également) et la Croatie (3) seront par ailleurs opposés dans le même temps. Un nul devrait suffire aux deux équipes pour poursuivre l'aventure, mais toutes deux devraient chercher la victoire pour s'éviter toute mauvaise surprise.

La situation est d'ailleurs similaire dans le groupe J pour l'Algérie et l'Autriche, qui s'affronteront dans la nuit de samedi à dimanche (4h) avec la 2e place en jeu. Mais un nul permettra très probablement aux deux équipes de passer l'épaule. Déjà qualifiée, l'Argentine de Lionel Messi se frottera à la Jordanie dans le même temps.

Le choc de la journée démarrera à 1h30 à Miami. La Colombie (6 points) et le Portugal (4), tous deux déjà qualifiés, se disputeront la 1re place du groupe K. La RD Congo, qui avait contraint le Portugal au nul lors de la 1re journée, se mesurera au même moment à l'Ouzbékistan. Les Léopards sont sous pression: ils ont besoin d'une victoire pour décrocher leur ticket pour les 16es de finale.

Un 16e de finale dimanche

Le tableau de la phase à élimination directe ne sera définitivement connu qu'à l'issue des derniers matches du groupe J. La Suisse a d'ailleurs de fortes chances d'affronter l'Algérie ou l'Autriche en 16es de finale. A noter qu'un seul match est prévu dimanche en heure nord-américaine, le premier 16e de finale qui mettra aux prises le Canada et l'Afrique du Sud à 21h (heure suisse) à Los Angeles. Les Canadiens feront figure de favoris.

/ATS