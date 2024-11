L'Angleterre en position délicate en attendant Tuchel

Avant la prise de fonctions de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur en janvier, l'Angleterre n'a plus le droit à l'erreur en Ligue des nations.

Les Three Lions devront à tout prix s'imposer jeudi en Grèce s'ils entendent remonter en Ligue A.

A deux tours de la fin de la phase de groupes et un mois après sa défaite à domicile contre les Grecs (2-1), le retour direct de l'Angleterre dans l'élite de la Ligue des nations est loin d'être garanti. Le duel à Athènes revêt donc une importance primordiale pour les hommes de l'entraîneur intérimaire Lee Carsley, qui accueilleront ensuite l'Irlande dimanche.

L'Italie en pole position

Au sein de la Ligue A, seules l'Allemagne et l'Espagne ont déjà obtenu leur billet pour les quarts de finale. L'Italie, la France et la Belgique se disputent deux tickets pour la phase finale dans le groupe 2. Les Italiens, invaincus, sont en pole position et ont encore besoin d'une victoire dans les duels qui leur restent à disputer contre leurs concurrents directs jeudi (contre la Belgique) et dimanche (contre la France).

La France de Didier Deschamps, sans Kylian Mbappé pour la deuxième trêve internationale de suite, est deuxième avec cinq points d'avance sur la Belgique un de retard sur la Squadra Azzurra. Les Bleus peuvent se qualifier dès jeudi en cas de victoire à domicile contre Israël.

Le Portugal pratiquement qualifié

Les Pays-Bas n'ont récolté que cinq points en quatre matches mais la qualification est toujours possible pour la troupe de Ronald Koeman, qui affronte la Hongrie samedi dans un match décisif dans le groupe 3. Enfin, la qualification ne devrait pas échapper au Portugal, en tête du groupe 1 avec trois points d'avance sur la Croatie et six sur la Pologne.

/ATS