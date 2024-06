L'Angleterre laisse Grealish et Maguire à la maison

Gareth Southgate a décidé de renoncer à Jack Grealish et Harry Maguire pour l'Euro. Ces deux hommes étaient encore des éléments-clés lors de la qualification de l'Angleterre en finale il y a 3 ans.

L'attaquant de Manchester City et le défenseur de Manchester United ne font pas partie de la sélection définitive de l'Angleterre pour l'Euro. Celle-ci a été réduite de sept noms à 26 joueurs. Southgate renonce à Grealish pour des raisons de performance, tandis que Maguire ne s'est pas suffisamment remis d'une blessure au mollet subie en avril.

Grealish et Maguire étaient sur le terrain il y a trois ans, lorsque l'Angleterre avait perdu la finale de l'Euro contre l'Italie à Wembley après les tirs au but. Lors du prochain tournoi, les 'Three Lions' affronteront dans le groupe C la Serbie (16 juin), le Danemark (20 juin) et la Slovénie (25 juin).

