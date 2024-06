L'Angleterre lance son tournoi face à la Serbie

Favorite de l'Euro 2024, l'Angleterre entame son tournoi dimanche à 21h face à la Serbie. Les Three Lions affronteront ensuite le Danemark puis la Slovénie dans un groupe C qui leur est promis.

Rarement les perspectives auront été réjouissantes pour l'Angleterre, dont l'unique titre sur la scène internationale remonte à la Coupe du monde 1966. La sélection de Gareth Southgate a ainsi survolé un groupe de qualification qui s'annonçait pourtant compliqué, terminant invaincue avec 6 points d'avance sur l'Italie.

Portée par une somptueuse attaque autour du capitaine et buteur Harry Kane et des jeunes stars Jude Bellingham, Phil Foden et Bukayo Saka, l'Angleterre a les moyens de 'venger' la défaite subie aux tirs au but en finale de l'édition 2021 face à l'Italie dans son antre de Wembley.

Les Anglais, qui avaient ensuite été sortis en quarts de finale du Mondial 2022 par la France, devraient survoler le groupe C de cet Euro. Dimanche à Gelsenkirchen, ils se frotteront à la Serbie, qui dispute sa première phase finale dans un championnat d'Europe depuis son indépendance.

Il s'agira d'ailleurs du premier duel entre les deux nations, l'Angleterre ayant affronté une fois la sélection de Serbie-Monténégro en 2003 à Leicester. Les Serbes, dont la défense n'est pas le point fort, ont décroché leur ticket sans panache en prenant la 2e place du groupe G derrière la Hongrie.

Retrouvailles

Le Danemark devrait être l'adversaire no 1 des Anglais en phase de poules. Les Danois ont terminé en tête du groupe H des éliminatoires à égalité avec la... Slovénie face à qui ils ont récolté 4 points. Les deux équipes se retrouvent dimanche à Stuttgart à 18h dans un match peut-être décisif pour une place en 8es de finale.

Le premier match du groupe D est également programmé dimanche, à 15h à Hambourg. La Pologne, qui a dû passer par les barrages pour décrocher son ticket, défie des Néerlandais en reconquête. Favorite de cette poule, la France de Didier Deschamps se frottera à l'Autriche lundi à 21h à Düsseldorf.

/ATS