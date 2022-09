L'Argentine balaie la Jamaïque, Messi dans le club des 100

Lionel Messi n'a joué que les 35 dernières minutes lors du succès de l'Argentine contre la Jamaïque (3-0), mais a eu le temps d'inscrire deux buts.

Ce doublé enjolive sa 100e victoire en sélection, mardi à Harrison dans le New Jersey.

La Red Bull Arena, dans une ambiance festive assurée par une forte colonie de supporters argentins, n'avait d'yeux que pour 'la Pulga' (la puce). Alors quand la star, ménagée au coup d'envoi en raison de symptômes grippaux ayant appelé le sélectionneur, est entrée sur le terrain à la 55e minute, la fièvre est montée d'un coup.

Pas moins de trois énergumènes ont alors couru vers Messi pour l'approcher, le toucher, faire un selfie même, tous plaqués par les stadiers. Et en peu de temps, Messi a marqué de son empreinte ce match amical mis sur les bons rails argentins par l'ouverture du score à la 13e minute de Julio Alvarez.

Messi a d'abord inscrit le deuxième but à sa troisième tentative, d'une frappe au-delà du rectangle qui a fini au ras du poteau (86e). Trois minutes plus tard, il a provoqué un coup franc à l'entrée de la surface et s'est fait justice lui-même. Ses 89 et 90e réalisations en 164 sélections.

90e but

Ce match lui permet aussi de devenir le cinquième joueur de l'histoire à atteindre 100 victoires en équipe nationale, rejoignant dans ce club fermé les Espagnols Sergio Ramos (131 victoires en 180 matches) et Iker Casillas (121 en 167), le Portugais Cristiano Ronaldo (112 en 189) et le Mexicain Andres Guardado (101 en 177).

Dans le sillage de son no 10, l'Albiceleste porte quant à elle son invincibilité à 35 rencontres (26 victoires, 9 nuls). Une série débutée en 2019, qui la hisse au niveau du Brésil (1993-1996), de l'Espagne (2007-2009) et de l'Algérie (2018-2022), le record en la matière étant détenu par l'Italie (2018-2021), avec 37 matches.

/ATS