« L'Argentine est un exemple pour nous », lâche Granit Xhaka

À la veille d'affronter l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde, Granit Xhaka a ...
« L'Argentine est un exemple pour nous », lâche Granit Xhaka

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

À la veille d'affronter l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde, Granit Xhaka a dit tout son amour pour la mentalité argentine. Celle qu'il tâche d'instaurer au sein de l'équipe de Suisse.

'Je suis un grand fan des équipes sud-américaines. J'ai joué avec beaucoup de joueurs latinos durant ma carrière. Ils devenaient fous dès qu'ils perdaient un jeu à l'entraînement. J'essaie d'apporter cette faim, cette mentalité, en Suisse, car l'Argentine est un exemple pour nous', a déclaré le capitaine bâlois, vendredi à Kansas City, lors de la conférence de presse d'avant-match.

Assis à côté du sélectionneur Murat Yakin, Granit Xhaka faisait face à une nuée de journalistes dans la salle temporaire surclimatisée située à deux pas de l'Arrowhead Stadium. La foule s'explique à la fois par la présence de la Suisse dans le top 8 mondial, mais aussi par celle de Lionel Messi dans le camp d'en face.

Motivés face à Messi

D'ailleurs, comment arrêter le lutin de l'Albiceleste? 'Voici une question surprenante', a plaisanté Murat Yakin, qui attendait évidemment d'être interrogé sur son plan 'anti-Messi'. C'est finalement Xhaka qui a donné une piste: 'Il s'agira de jouer de manière compacte, pour ne pas lui laisser trop d'espaces. En fait, il faut avoir la possession du ballon, pour que lui ne l'ait pas.'

Pour beaucoup, affronter l'octuple Ballon d'or, c'est aussi l'accomplissement d'une carrière. Comme pour le Genevois Zeki Amdouni, qui a écrit sur Snapchat qu'il allait pouvoir 'arrêter le foot' après avoir affronté son idole.

Un message qui a suscité certaines critiques, dont celle de Jens Lehmann. L'ancien international allemand a déclaré sur la chaîne Welt que les Suisses se 'réjouissaient sans doute davantage d'échanger leur maillot avec celui de Messi', que de gagner.

Mais le message de Zeki Amdouni était évidemment 'une petite blague', a évacué l'intéressé vendredi, devant les médias. 'En tant que footballeur, on a tous le rêve de jouer contre les plus grands joueurs. Affronter Messi ne va pas changer mon état d'esprit: me donner à fond pour que la Suisse aille le plus loin possible.'

Pas une revanche de 2014

Le Genevois de 25 ans n'était pas là en 2014 lors du précédent affrontement entre la Suisse et l'Argentine, un 8e de finale du Mondial au Brésil perdu 1-0 après un but tardif d'Angel Di Maria et un poteau de Blerim Dzemaili à la 121e minute. Granit Xhaka était déjà de la partie à Sao Paulo, tout comme Ricardo Rodriguez.

Mais le Bâlois n'a pas voulu parler de revanche. 'C'est un autre match, un nouveau match. Je suis quelqu'un qui aime rêver et pour réaliser ses rêves, il faut travailler, transpirer, dépasser ses limites. C'est ce qu'il faudra faire pour battre l'Argentine, et je suis certain que nous en sommes capables.'

/ATS
 

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