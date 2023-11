L'Argentine toujours en tête, la Suisse rétrogade au 18e rang

L'Argentine championne du monde en titre occupe toujours la première place du classement FIFA publié jeudi. La Suisse recule de la 14e à la 18e place.

La France est deuxième et l'Angleterre, qui a chassé du podium le Brésil (5e), passe au troisième rang.

En gagnant en qualifications au Mondial 2026 au Maracana (1-0), les partenaires de Lionel Messi ont fait reculer la 'Seleçao' et gardé leur avance sur la France, leur adversaire en finale à Doha (3-3, 4-2 tab) il y a presque un an.

Les 'Bleus' n'avaient de toutes façons pas réussi à battre la Grèce (2-2) lors des matches de novembre, alors qu'il leur fallait faire mieux que l''Albiceleste' pour la doubler au classement.

A deux jours du tirage au sort de l'Euro, cinq des six têtes de série occupent le top 10 (Belgique, Portugal et Espagne en plus de la France et de l'Angleterre), seule l'Allemagne, pays hôte, recule à la 16e place, après avoir perdu ses deux derniers matches amicaux, contre la Turquie (3-2) et l'Autriche (2-0).

La Suisse a payé ses piètres résultats lors des trois derniers matches de qualification pour l'Euro 2024 contre Israël (1-1), le Kosovo (1-1) et la Roumanie (1-0).

