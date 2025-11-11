L'Atalanta parie sur Rafaele Palladino

L'Atalanta Bergame, décevante 13e du Championnat d'Italie, a nommé mardi Rafaele Palladino ...
L'Atalanta parie sur Rafaele Palladino

L'Atalanta parie sur Rafaele Palladino

Photo: KEYSTONE/AP/Jose Breton

L'Atalanta Bergame, décevante 13e du Championnat d'Italie, a nommé mardi Rafaele Palladino au d'entraîneur. Le technicien italien de 41 ans succède au Croate Ivan Juric, licencié la veille.

'Raffaele Palladino s'est engagé avec le club nerazzurro avec un contrat expirant le 30 juin 2027', a précisé le vainqueur de l'Europa League 2024 dans son communiqué.

Ancien international italien, Palladino a fait ses gammes d'entraîneur à Monza, d'abord dans les équipes de jeunes avant de prendre la direction de l'équipe première en 2022 et de disputer deux saisons dans l'élite. Il a ensuite rejoint la Fiorentina avec qui il a terminé à la 6e place de la Serie A avant de quitter son poste à la surprise générale en juillet après seulement une saison.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cristiano Ronaldo affirme que le Mondial 2026 sera son dernier

Cristiano Ronaldo affirme que le Mondial 2026 sera son dernier

Football    Actualisé le 11.11.2025 - 13:01

Mondial 2026: la Suisse a toutes les cartes en main

Mondial 2026: la Suisse a toutes les cartes en main

Football    Actualisé le 11.11.2025 - 04:33

Tami sur Okafor: « Pas bon de faire cette déclaration maintenant »

Tami sur Okafor: « Pas bon de faire cette déclaration maintenant »

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 16:55

Lionel Messi « espère revenir » au Camp Nou

Lionel Messi « espère revenir » au Camp Nou

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 14:11

Articles les plus lus

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 11:09

Lionel Messi « espère revenir » au Camp Nou

Lionel Messi « espère revenir » au Camp Nou

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 14:11

Tami sur Okafor: « Pas bon de faire cette déclaration maintenant »

Tami sur Okafor: « Pas bon de faire cette déclaration maintenant »

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 16:55

Mondial 2026: la Suisse a toutes les cartes en main

Mondial 2026: la Suisse a toutes les cartes en main

Football    Actualisé le 11.11.2025 - 04:33

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 11:07

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 11:09

Lionel Messi « espère revenir » au Camp Nou

Lionel Messi « espère revenir » au Camp Nou

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 14:11

Tami sur Okafor: « Pas bon de faire cette déclaration maintenant »

Tami sur Okafor: « Pas bon de faire cette déclaration maintenant »

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 16:55

Premier League: Manchester City domine nettement Liverpool

Premier League: Manchester City domine nettement Liverpool

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 19:31

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 11:07

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 11:09

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

Football    Actualisé le 10.11.2025 - 11:11