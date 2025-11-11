L'Atalanta parie sur Rafaele Palladino

L'Atalanta Bergame, décevante 13e du Championnat d'Italie, a nommé mardi Rafaele Palladino au d'entraîneur. Le technicien italien de 41 ans succède au Croate Ivan Juric, licencié la veille.

'Raffaele Palladino s'est engagé avec le club nerazzurro avec un contrat expirant le 30 juin 2027', a précisé le vainqueur de l'Europa League 2024 dans son communiqué.

Ancien international italien, Palladino a fait ses gammes d'entraîneur à Monza, d'abord dans les équipes de jeunes avant de prendre la direction de l'équipe première en 2022 et de disputer deux saisons dans l'élite. Il a ensuite rejoint la Fiorentina avec qui il a terminé à la 6e place de la Serie A avant de quitter son poste à la surprise générale en juillet après seulement une saison.

/ATS