L'Atlético jouera les 8es de finale de la Ligue des champions

Tenu en échec à l'aller (3-3), l'Atlético Madrid a obtenu sa qualification pour les 8es de ...
Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

Tenu en échec à l'aller (3-3), l'Atlético Madrid a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions mardi. Les Espagnols ont battu le Club Bruges 3-1.

L'Atlético a profité d'un triplé de son attaquant norvégien Alexander Sorloth (23e/76e/87e) et d'un but de l'Américain Johnny Cardoso au retour des vestiaires (48e) pour rallier les 8es, où il affrontera un club anglais, Liverpool ou Tottenham (tirage au sort vendredi).

Les Madrilènes ont tout de même douté en première période après le premier but de Sorloth, qui a profité d'une bévue du portier belge Simon Mignolet. 'Le Club' a ensuite égalisé sur corner (36e Ordonez) et aurait pu prendre les devants avant la mi-temps sans un arrêt exceptionnel du gardien de l'Atlético Jan Oblak.

/ATS
 

