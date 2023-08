L'Australie dans le dernier carré de la Coupe du monde dames

L'Australie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Coupe du monde dames. A Brisbane, elle a battu la France au terme d'une incroyable séance de tirs au but.

Le score était resté nul et vierge après le temps réglementaire et les prolongations. A la loterie, ce sont les Australiennes qui ont tiré le gros lot en s'imposant 7-6 après un interminable suspense. Il a en effet fallu attendre le 20e tir au but pour qu'une décision se fasse enfin.

Vicki Becho, dixième tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau. Cortnee Vine a elle transformé pour entériner la qualification australienne. Les Matildas affronteront l'Angleterre ou la Colombie pour une place en finale, mercredi à Sydney.

/ATS