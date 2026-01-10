L'Egypte de Mohamed Salah élimine la Côte d'Ivoire

L'Egypte a rejoint le dernier carré de la CAN 2025 au Maroc. A Agadir, les Pharaons se sont ...
Photo: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy

L'Egypte a rejoint le dernier carré de la CAN 2025 au Maroc. A Agadir, les Pharaons se sont imposés 3-2 face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, au terme d'un match spectaculaire.

Très réalistes, les Egyptiens ont marqué par Marmoush (4e), Rabia (32e) et Salah (52e). Leurs trois premiers tirs cadrés ont fini au fond des filets! Souvent dominateurs dans le jeu, mais approximatifs en défense, les Eléphants ont d'abord bénéficié d'un autogoal de Fatouh (40e) avant que Doué (73e) ne relance leurs actions.

En demi-finale, l'Egypte sera opposée mercredi au Sénégal. Mohamed Salah retrouvera ainsi dans le camp d'en face Sadio Mané, son ancien coéquipier de Liverpool.

/ATS
 

