L'Egypte valide sa qualification pour la CdM 2026

L'Egypte s'est qualifiée mercredi pour la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et ...
Photo: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT

L'Egypte s'est qualifiée mercredi pour la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Les Pharaons ont validé leur ticket en battant Djibouti 3-0 à Casablanca.

Les buts de l'Egypte ont été inscrits par Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (13e et 84e). L'Egypte, qui s'était largement imposée 6-0 à l'aller, participera ainsi à la quatrième phase finale de son histoire après 1934, 1990 et 2018.

La sélection de l'ancien joueur de Neuchâtel Xamax Hossam Hassan est assurée de terminer en tête du groupe A des qualifications africaines, avec 23 points cumulés en neuf parties. Elle a remporté sept matches, concédant simplement deux nuls.

Les coéquipiers de Mohamed Salah, la star de Liverpool qui a inscrit neuf buts dans ces éliminatoires, devaient s'imposer pour garantir leur qualification, et ce quel que soit le résultat des autres matches de la neuvième et avant-dernière journée.

Les Pharaons rejoignent la Tunisie et le Maroc, déjà qualifiés dans la zone Afrique. Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.

/ATS
 

