L'Espagne bat la France 2-1 et se hisse en finale

L'Espagne est la première finaliste de l'Euro 2024. La Roja, qui affrontera l'Angleterre ou les Pays-Bas dimanche à Berlin (21h) au stade ultime, a battu la France 2-1 mardi à Munich en demi-finale.

La Roja est donc bel et bien de retour sur le devant de la scène. Sortie aux tirs au but par l'Italie en demi-finale de l'Euro 2021, la sélection espagnole disputera sa première finale dans un grand tournoi depuis 2012. Elle avait alors remporté son troisième trophée consécutif (Championnats d'Europe 2008 et 2012, Mondial 2010).

L'Espagne a enchaîné les désillusions depuis son troisième sacre continental, peinant à retrouver une âme après la retraite de la génération du génial Andres Iniesta. Mais le sélectionneur Luis de la Fuente peut compter sur de nouveaux talents prometteurs, qui ont pris confiance en remportant la Ligue des nations l'an dernier.

Yamal en détonateur

La France, présente dans ce dernier carré avant tout grâce à sa solidité défensive, pensait pourtant peut-être avoir fait le plus dur mardi lorsque Randal Kolo Muani a ouvert la marque. Parfaitement servi par un Kylian Mbappé débarrassé de son masque, l'attaquant du PSG inscrivait enfin le premier but des Bleus dans le jeu (9e).

Sur leur lancée, les hommes de Didier Deschamps ont même pris le jeu à leur compte face à des Espagnols bien empruntés lorsqu'il s'agit de défendre en reculant. A la 19e, on était même proche du 2-0 lorsque Mbappé héritait du ballon sur son côté gauche, dans son 'jardin' à l'orée de la surface.

L'Espagne a toutefois pu relancer ses actions avant même de commencer à véritablement douter. Et, après avoir impressionné par son collectif dans ses cinq premiers matches en Allemagne, elle a pu égaliser grâce à l'une de ses individualités, le prodige Lamine Yamal, auteur du 1-1 à la 21e.

L'attaquant du Barça a trompé Mike Maignan d'une sublime frappe enroulée du pied gauche armée des 25 mètres pour devenir à 16 ans et 362 jours le plus jeune buteur d'un Euro. Il efface ainsi le record établi en 2004 par le Fribourgeois Johan Vonlanthen, qui avait 18 ans et 141 jours lorsqu'il avait marqué face à... la France.

Olmo encore décisif

Le vent a alors très vite tourné. Soudain conquérante, l'Espagne a pris l'avantage quatre minutes plus tard: déjà buteur en 8e et en quart de finale, Dani Olmo a donné le tournis à la défense tricolore dans la surface de réparation avant de décocher un tir soudain dévié dans ses propres filets par Jules Koundé.

La deuxième période fut plus crispante, l'Espagne se montrant de plus en plus attentiste. Mais la défense espagnole a tenu bon face à une équipe de France moins percutante qu'en début de partie. A l'image de cette action de Mbappé qui, idéalement placé à la 86e, a totalement manqué son tir.

/ATS