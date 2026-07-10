L'Espagne défiera la France en demi-finale

L'Espagne défiera la France dans la première demi-finale du Mondial 2026, mardi à Arlington (21h heure suisse).

La Roja a difficilement battu la Belgique 2-1 vendredi à Los Angeles en quart de finale grâce à un but inscrit à la 88e minute par son 'joker' Mikel Merino, déjà décisif face au Portugal au tour précédent.

C'est simplement la deuxième fois de son histoire que l'Espagne se hisse dans le dernier carré d'une Coupe du monde, après son sacre de 2010 en Afrique du Sud. La troupe de Luis De La Fuente, championne d'Europe en titre, est donc toujours en course pour un nouveau doublé Euro/Mondial.

Mais la défense ibère, imperméable jusqu'à vendredi dans ce tournoi, n'a pas offert toutes les garanties face aux Diables rouges. Elle a notamment montré ses limites sur les ballons aériens, comme l'a prouvé le but égalisateur de la Belgique signé Charles De Ketelaere sur une reprise de la tête (41e, 1-1).

La Roja, qui avait ouvert la marque par l'intermédiaire de Fabian Ruiz (30e, 1-0), n'a pas été trop perturbée par cette réussite. Même si son gardien Unai Simon aurait certainement préféré prolonger son record d'invincibilité en phase finale de Coupe du monde au-delà de 650 minutes.

L'Espagne a ainsi continué à monopoliser le ballon au retour des vestiaires, multipliant les actions de classe sans toutefois se montrer dangereux. La Belgique n'a d'ailleurs pratiquement rien montré sur le plan offensif en deuxième mi-temps, à l'exception d'un tir de Maxim De Cuyper qui a manqué le cadre à la 55e.

Lammens, le héros malheureux

La défense des Diables rouges a longtemps tenu le choc. Mais c'était sans compter sur Mikel Merino, qui avait crucifié le Portugal à la 91e minute en 8e de finale (1-0). Entré en jeu à la 86e, le joueur d'Arsenal a douché les espoirs belges en reprenant un rebond accordé par Senne Lammens sur un tir de Pau Gubarsi.

Le portier de Manchester United, qui avait remplacé Thibaut Courtois (blessé) à la 71e, est devenu le héros malheureux de cette partie. La Belgique, revenue de nulle part en 16e de finale face au Sénégal qui menait encore 2-0 à la 85e, n'a cette fois-ci pas pu renverser la table dans le 'money time'.

/ATS