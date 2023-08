L'Espagne face à la Suède pour aller en finale du Mondial dames

L'Espagne et la Suède s'affrontent ce matin dès 10h00 à Auckland pour une place en finale de la Coupe du monde dames. Les deux formations ont des atouts à faire valoir.

Les Espagnoles se retrouvent pour la première fois de leur histoire dans le dernier carré. Leur équipe pratique un jeu offensif, qui a notamment fait exploser la Suisse en 8es de finale (5-1). La Roja est truffée de bonnes joueuses et présente un groupe très homogène au niveau qualitatif.

'La difficulté avec l'Espagne, c'est qu'il y a tellement de joueuses douées, alors que les autres équipes pourraient n'avoir qu'une ou deux stars. Il sera très important de les marquer en défense', a insisté le sélectionneur suédois Peter Gerhardsson.

L'Espagne a battu les Pays-Bas finalistes en 2019 (2-1 ap) pour atteindre les demi-finales. Ce parcours porte la marque des risques tactiques de l'entraîneur Jorge Vilda, adepte du turn-over autour de son 4-3-3 axé sur la conservation du ballon et le contre-pressing: 'Nous avons 23 titulaires. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des faits', a-t-il expliqué.

'Bénéfice de l'expérience'

La capitaine de la Suède Kosovare Asllani a admis que son équipe avait 'le bénéfice de l'expérience' face à la jeune sélection espagnole. 'Nous sommes allées loin lors de nos derniers tournois, et je suis satisfaite de la manière que nous avons employée cette fois-ci', a déclaré la milieu de terrain aux 174 sélections (44 buts).

Ces dernières années, les Scandinaves ont perdu en finale des Jeux olympiques en 2016 et 2021, ainsi qu'en demi-finales de l'Euro 2022 et du Mondial 2019. Lors du tournoi en cours, elles ont réussi l'exploit d'éliminer les deux derniers pays champions du monde: les Etats-Unis doubles tenants du titre en 8es de finale (0-0 ap, 5-4 tab), et le Japon, sacré en 2011, en quart (2-1).

