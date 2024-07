L'Espagne sort l'Allemagne et se hisse dans le dernier carré

L'Allemagne ne disputera pas les demi-finales de 'son' Euro.

La Mannschaft s'est inclinée 2-1 après prolongation face à l'Espagne vendredi à Stuttgart dans un premier quart de finale qui a tenu toutes ses promesses, après avoir pourtant égalisé à 1-1 à la 89e minute.

En quête d'un premier trophée majeur depuis 2012, année de son deuxième sacre continental consécutif, l'Espagne a forcé la décision à la... 119e minute. Entré en jeu à la 80e, le méconnu Mikel Merino a trompé Manuel Neuer d'une tête précise sur une offrande de Dani Olmo pour envoyer son équipe dans le dernier carré.

Menée au score après un but de Dani Olmo (51e), l'Allemagne avait pourtant trouvé les ressources pour égaliser face à une Roja devenue trop attentiste au fil des minutes. Entré à la mi-temps, l'attaquant de Leverkusen Florian Wirtz a redonné espoir à tout un peuple en profitant d'une remise de Kimmich sur un centre de Mittelstädt.

Euphorique, la troupe de Julian Nagelsmann a poursuivi sur sa lancée en prolongation. A la 105e, un tir de Wirtz trouvait la base du poteau, et à la 117e une tête de Füllkrug était repoussée par Unai Simon. Le même Füllkrug voyait sa tête de la 123e passer de peu à côté, alors que son équipe cherchait alors à nouveau l'égalisation.

Olmo ce héros

Le rêve allemand a donc viré au cauchemar, en même temps que l'immense carrière de Toni Kroos a pris fin. Sa carrière aurait même pu s'achever plus prématurément: coupable de deux fautes grossières dans les premières minutes de jeu, le champion du monde 2014 a été averti à la 67e minute seulement.

Mais son intervention de la 4e minute sur Pedri aura été 'décisive'. Touché à un genou sur cette action, le Barcelonais Pedri a été contraint de quitter le terrain quatre minutes plus tard. Son remplaçant Dani Olmo a très vite trouvé ses marques et fut finalement le héros de la Roja avec un but et une passe décisive.

/ATS