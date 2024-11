L'Inter Miami de Messi éliminé au 1er tour des play-off

L'Inter Miami de Lionel Messi a été éliminé à la surprise générale au 1er tour des play-off de MLS. La franchise floridienne a été battue 3-2 à domicile par l'Atlanta United samedi.

Le club de l'Argentin de 37 ans faisait pourtant figure de favori, fort du meilleur bilan du championnat nord-américain à l'issue de la saison régulière avec un record de points. De son côté, Atlanta n'avait fini que neuvième de la Conférence Est, obtenant la dernière place de barragiste.

L'Inter avait pris l'avantage dès la 17e minute grâce à Matias Rojas, mais l'attaquant d'Atlanta Jamal Thiaré a renversé la vapeur en trois minutes en enchaînant deux buts (19e et 21e). Il a fallu attendre la 65e et un coup de casque de Messi pour voir les deux équipes à nouveau ex aequo. Avant qu'Atlanta ne reprenne l'avantage à la 76e, cette fois définitivement, sur une tête de Bartosz Slisz.

En l'absence du milieu espagnol Sergio Busquets, blessé, Messi et son compère en attaque Luis Suarez n'ont pas semblé au mieux. Le coup de sifflet final a jeté un froid dans le stade, où beaucoup espéraient voir l'Inter avancer jusqu'à sa première Coupe de la MLS.

Lionel Messi et les siens pourront nourrir des regrets, eux qui ont tiré presque trois fois plus que leurs adversaires et cadré plus du double de tentatives, en plus d'avoir largement dominé la possession. De son côté, Atlanta défiera Orlando en demi-finale de la Conférence Est.

/ATS