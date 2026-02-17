L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

L'Inter Milan doit se méfier de Bodö/Glimt mercredi en barrage aller de Ligue des champions ...
L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

Photo: KEYSTONE/AP/Luca Bruno

L'Inter Milan doit se méfier de Bodö/Glimt mercredi en barrage aller de Ligue des champions (21h00). Le chemin vers les 8es de finale passe par-delà le cercle polaire, chez les suprenants Norvégiens.

Le déplacement chez le quadruple champion de Norvège constitue l'un des voyages les plus périlleux du calendrier européen. Le stade Aspmyra est réputé: froid glacial, vent cinglant et pelouse synthétique ultra rapide, sur laquelle Bodö/Glimt avait jadis humilié l'AS Rome de José Mourinho (6-1 en Conference League en 2021).

Les Scandinaves ont bouclé la phase de ligue de la C1 au 23e rang grâce à un 'finish' remarquable. L'équipe dirigée par Kjetil Knutsen a été chercher un match nul 2-2 sur la pelouse du Borussia Dortmund avant de dominer Manchester City à domicile (3-1) et de terminer par une victoire à Madrid, face à l'Atlético (2-1).

A propos de l'Atlético, les Madrilènes doivent eux aussi passer par la cage barrage. Les joueurs de Diego Simeone affrontent les Belges du Club Bruges. Le troisième match prévu à 21h00 oppose les Grecs de l'Olympiakos aux Allemands du Bayer Leverkusen.

Mais la soirée commencera par le long déplacement des Anglais de Newcastle en Azerbaïdjan. Les Magpies défient le Qarabag FK dès 18h45, sans l'ex-international suisse Fabian Schär, blessé.

/ATS
 

Actualités suivantes

Monaco y a cru

Monaco y a cru

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 23:15

Une trop lourde défaite pour la Juventus

Une trop lourde défaite pour la Juventus

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 20:51

Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 05:07

SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle

SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 18:15

Articles les plus lus

Géraldine Reuteler brille en Bundesliga

Géraldine Reuteler brille en Bundesliga

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 10:42

SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle

SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 18:15

Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 05:07

Une trop lourde défaite pour la Juventus

Une trop lourde défaite pour la Juventus

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 20:51

Neymar de retour après son opération du genou

Neymar de retour après son opération du genou

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 07:29

Géraldine Reuteler brille en Bundesliga

Géraldine Reuteler brille en Bundesliga

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 10:42

SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle

SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 18:15

Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 05:07

Super League: Lugano poursuit sa série d'invincibilité

Super League: Lugano poursuit sa série d'invincibilité

Football    Actualisé le 15.02.2026 - 18:29

Custodio: « On a trop subi défensivement »

Custodio: « On a trop subi défensivement »

Football    Actualisé le 15.02.2026 - 22:39

Neymar de retour après son opération du genou

Neymar de retour après son opération du genou

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 07:29

Géraldine Reuteler brille en Bundesliga

Géraldine Reuteler brille en Bundesliga

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 10:42