L'Inter de Sommer écrase le Torino

L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les 'Nerazzurri' ont écrasé le Torino 5-0 ...
Photo: KEYSTONE/AP/Luca Bruno

L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les 'Nerazzurri' ont écrasé le Torino 5-0 lundi, Yann Sommer fêtant ainsi tranquillement un 'clean sheet' dès cette 1re journée.

Des réussites du défenseur Alassandro Bastoni (18e) et de l'attaquant Marcus Thuram (36e) ont permis aux Milanais de se mettre à l'abri avant la pause. Le capitaine Lautaro Martinez (52e), Thuram (62e) et Ange Bonny (72e) ont salé l'addition en deuxième mi-temps.

Battu sur le fil par le Napoli - et pour 1 point - dans la lutte pour le Scudetto ce printemps, l'Inter disputera un deuxième match à domicile lors de la 2e journée. Les Intéristes accueilleront Udinese dimanche soir prochain.

/ATS
 

