L'Inter et l'AC Milan officiellement co-propriétaires de San Siro

L'Inter et l'AC Milan sont devenus officiellement co-propriétaires de San Siro, qui appartenait jusque-là à la ville de Milan. Il s'agit d'une étape cruciale dans leur projet de nouveau stade.

'L'AC Milan et l'Inter annoncent qu'ils ont signé ce (mercredi) l'acte de vente avec la municipalité de Milan pour l'acquisition de l'espace urbain San Siro, composé du stade Meazza et des terrains environnants', ont annoncé les deux clubs dans un communiqué commun.

La vente du stade avait été acceptée par le conseil municipal de Milan le 30 septembre dernier au terme de plus de onze heures de débats, par 24 voix pour, vingt contre et deux abstentions.

L'AC Milan et l'Inter ont déboursé 197 millions d'euros pour l'actuel stade et les parkings adjacents où ils comptent construire leur nouveau stade qu'ils continueront de partager. Le nouveau San Siro, d'une capacité de 71'500 places, doit être livré en 2031 et coûtera aux deux clubs 1,2 milliard d'euros. Il sera conçu par les cabinets d'architectes Foster + Partners et MANICA.

L'actuel stade, l'un des plus emblématiques du football européen, souvent comparé à une cathédrale de béton, est le plus grand d'Italie avec ses 75'000 places. Mais l'enceinte, inaugurée en 1926 et rénovée à plusieurs reprises depuis, n'est plus adaptée aux besoins des spectateurs comme des clubs qui veulent accroître leurs recettes tirées de l'exploitation du stade.

Des vestiges à intégrer

San Siro, connu également sous le nom de stade Giuseppe-Meazza, sera détruit en grande partie une fois que les travaux de construction du nouveau stade seront en voie d'achèvement. Les vestiges du stade, dont l'une des tribunes est classée monument historique, doivent être intégrés dans un projet immobilier de bureaux et d'installations sportives.

Le stade de San Siro sera cet hiver le cadre de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février).

