L'Inter vole en 8es, Barcelone se contentera de l'Europa League

L'Inter a décroché sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue de champions en dominant les Tchèques de Plzen (4-0). Battu 3-0 par le Bayern, le Barça devra se contenter de l'Europa League.

La qualification, loin d'être écrite d'avance pour les Lombards dans ce groupe C relevé, s'est accompagnée d'une bonne nouvelle avec le retour gagnant de Romelu Lukaku. Entré en toute fin de match, 'Big Rom' a signé le quatrième but milanais, ovationné pour sa première apparition depuis sa blessure à une cuisse, fin août, à quatre semaines du premier match de la Belgique au Mondial 2022.

Brouillons au début, les Nerazzurri ont toutefois rapidement remis de l'ordre dans leur jeu et donné le tournis à une défense tchèque. Henrikh Mkhitaryan (35e) et Edin Dzeko (42e) ont montré la voie. Dzeko y est allé de son doublé avant l'entrée de Lukaku qui n'a mis que cinq minutes à trouver le chemin des filets.

Au Camp Nou, le Barça n'avait pas franchement le coeur à la fête en connaissant le résultat de l'autre match. Les Bavarois ont donc joué sur du velours pour repartir de Catalogne avec un cinquième succès en autant de rencontres. Sadio Mané a ouvert le score à la 10e avant que Choupo-Moting ne double la mise à la 31e. Lewandowski pensait pouvoir réduire le score sur penalty juste avant la pause face à son ancienne équipe, mais après consultation de la VAR, l'arbitre a refusé ce cadeau à l'attaquant polonais.

La VAR a annulé le 3-0 allemand à la 56e pour un hors-jeu au millimètre de Gnabry qui avait pourtant parfaitement enroulé son ballon. Celui-ci est finalement tombé dans les arrêts de jeu.

Dans le groupe D, tout est toujours aussi serré après la victoire de l'Eintracht Francfort sur Marseille 2-1 et le nul de Tottenham face au Sporting 1-1. Harry Kane pensait bien avoir donné les trois points à son club en toute fin de partie, mais la VAR l'a vu hors-jeu pour une histoire de millimètres là encore. Tottenham compte 8 points, le Sporting et l'Eintracht 7 et l'OM 6. La dernière journée sera passionnante.

Tout est en revanche réglé dans le groupe B où l'Atlético Madrid devra se battre pour une place en Europa League. Vainqueur de Bruges 4-0, Porto a consolidé sa deuxième place et les Colchoneros n'ont pu faire mieux qu'un nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen, malgré un penalty dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu. Mais Carrasco a vu son essai repoussé par le gardien, puis par la barre sur une tête madrilène.

Dans le groupe A pour terminer, plus aucun suspense avec un Napoli invaincu qui a dominé les Rangers 3-0 et Liverpool qui est allé s'imposer sur le même score à Amsterdam face à l'Ajax.

/ATS