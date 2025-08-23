L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

L'Olympique de Marseille et son défenseur genevois Ulisses Garcia s'est relancé samedi au terme ...
L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

Photo: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani

L'Olympique de Marseille et son défenseur genevois Ulisses Garcia se sont relancés samedi au terme d'une semaine agitée et marquée par l'affaire Rabiot. L'OM a battu le Paris FC 5-2 au Vélodrome.

Sans Adrien Rabiot ni Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts après leur altercation violente à Rennes vendredi passé, l'OM s'en est remis samedi à ses jeunes et surtout à son 'ancien', Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour se donner un peu d'air.

Fraîchement débarqué du FC Saint-Gall, Willem Geubbels avait pourtant donné des sueurs froides au public marseillais en touchant le poteau dès la 5e minute. Les Olympiens, avec Garcia titulaire sur le flanc gauche de la défense, ont ensuite mené 2-0 avant de voir le PFC recoller au score.

Finalement, l'OM s'en est sorti en fin de match, bien aidé par les entrées pleines d'assurance des jeunes Bilal Nadir (22 ans), Robinio Vaz (19 ans) et Darryl Bakola (18 ans). Ces derniers ont offert à l'OM la victoire et une semaine de calme (relatif, sans doute) avant un difficile déplacement à Lyon dimanche prochain. Après les huit jours de tumulte que l'OM vient de traverser, c'est déjà ça.

/ATS
 

