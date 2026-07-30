L'UEFA menace à « l'unanimité » d'un boycott des Coupes du monde

L'UEFA menace 'à l'unanimité' de boycotter les prochaines Coupes du monde, a-t-elle écrit jeudi dans un communiqué après une réunion d'urgence.

. L'instance chargée du football européen s'oppose au projet de la FIFA de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

L'UEFA et ses 55 membres 'rejettent unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA de transférer des parts de la propriété de la Coupe du monde et des autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés', détaille le texte.

'À la suite de la discussion d'aujourd'hui (réd. ce jeudi), aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera à aucune compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité', a conclu l'instance européenne.

L'annonce de l'UEFA concerne non seulement la Coupe du monde masculine de 2030, mais également la Coupe du monde féminine qui se tiendra l'été prochain au Brésil. Le président de la FIFA, Gianni Infantino se trouve ainsi sous une forte pression. Sans les Européens, dont les champions du monde espagnols, le Mondial perdrait tout intérêt sportif.

'La Coupe du monde ne doit pas être traitée comme un produit d'investissement. Elle constitue l'un des plus grands legs sportifs du football', indique le communiqué de l'UEFA.

Infantino parle d'une chance unique

La FIFA avait annoncé vouloir générer un milliard de dollars en vendant une partie de ses droits commerciaux, notamment ceux liés à la Coupe du monde. Selon des rapports concordants, la Fédération mondiale a fixé un délai pour l'approbation du projet d'investissement et a promis, en contrepartie, un paiement spécial. La date limite pour l'approbation des 211 fédérations serait le 19 septembre.

Infantino a défendu l'entrée prévue de fonds externes comme 'une chance unique d'accélérer considérablement le développement mondial du football'. L'UEFA voit les choses totalement différemment et a annoncé une résistance massive.

Le président de la ASF impressionné

Au nom de l'Association suisse de football (ASF), le président central Peter Knäbel et le secrétaire général Robert Breiter ont participé à la conférence. Knäbel s'est déclaré impressionné par la façon dont les fédérations européennes ont unanimement rejeté les projets de la FIFA, une fois que toutes les informations sur la démarche et l'ampleur de cette initiative ont été portées à leur connaissance.

'Le développement du football nécessite sans aucun doute des ressources financières, a déclaré Knäbel. Mais tout aussi importants sont la responsabilité, la transparence, les processus démocratiques et le contrôle.'

/ATS