L'UEFA rejette la plainte du Barça

L'UEFA a rejeté la plainte déposée par le FC Barcelone contre l'Atlético Madrid à la suite ...
L'UEFA rejette la plainte du Barça

L'UEFA rejette la plainte du Barça

Photo: KEYSTONE/EPA/Kiko Huesca

L'UEFA a rejeté la plainte déposée par le FC Barcelone contre l'Atlético Madrid à la suite du match aller de Ligue des champions pour une main non sifflée dans la surface de réparation.

'La plainte est irrecevable', a expliqué l'instance dans un communiqué publié mardi à quelques heures du match retour.

Le Barça s'est incliné 2-0 sur sa pelouse au match aller et a dénoncé une erreur d'arbitrage lorsque, à la 55e minute, sur un renvoi anodin aux six mètres, le Madrilène Marc Pubill a pris le ballon de la main en pleine surface alors que son gardien Juan Musso venait de lui faire la passe.

L'arbitre roumain de la partie Istvan Kovacs n'a pas sifflé et l'assistance vidéo ne lui a rien signalé, provoquant la colère des joueurs et du staff barcelonais. L'Atlético menait alors 1-0 et l'entraîneur du Barça avait estimé que la faute de main aurait dû valoir carton rouge et pénalty. 'Cela aurait pu totalement changer le match', avait fulminé Hansi Flick.

/ATS
 

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