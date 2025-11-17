L'actu du foot féminin

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

La Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Pas moins de huit buts ont été inscrits lors du match entre le FC Thoune et le FC Zurich. Alors que la lanterne rouge Thoune a pris l'avantage en première mi-temps, les Zurichoises ont été sans pitié, surtout en deuxième mi-temps, pour finalement fêter une nette victoire 7-1. Quatre buts ont été inscrits entre la 74e et la 84e, dont deux par la capitaine Naomi Mégroz.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette reste en tête du classement avec quatre points d'avance sur GC, les Zurichoises devançant pour leur part de deux points les championnes en titre de Young Boys. Derrière, le FCZ, Bâle et Saint-Gall se suivent tous de près. Aarau et Thoune sont toujours en queue de classement avec respectivement trois et un point.

LA PROCHAINE JOURNEE. Bâle affrontera Rapperswil-Jona à domicile. Au début de la saison, le FCRJ avait réussi un coup d'éclat à domicile en s'imposant à la surprise générale contre le FCB (2-0). Saint-Gall tentera pour sa part de convaincre à domicile contre Servette, les Genevoises étant invaincues jusqu'à présent.

Les Suissesses à l'étranger

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a choisi un match particulier pour marquer son premier but de la saison. Lors du Clasico contre le Real Madrid, elle est entrée en jeu à la 89e minute et a parachevé la victoire du FC Barcelone en inscrivant le but du 3-0 deux minutes plus tard. Les Catalanes se sont finalement imposées 4-0.

ANGLETERRE. Après deux apparitions en Ligue des champions, Livia Peng a joué pour la première fois dans la Super League anglaise avec Chelsea. La titulaire Hannah Hampton étant blessée, la gardienne numéro 1 de l'équipe de Suisse a été alignée contre Liverpool. Le match s'est terminé sur le score de 1-1.

FRANCE. A Dijon, tout va bien en ce moment pour Meriame Terchoun. Déjà buteuse début novembre en championnat, elle s'est également distinguée en Coupe de France contre Metz. La capitaine a marqué le but du 3-1 à la 70e minute.

ALLEMAGNE. L'Eintracht Francfort, avec le trio suisse Géraldine Reuteler, Noemi Ivelj et Nadine Riesen dans le onze de départ, était en lice ce week-end en Coupe. Face au TSG Hoffenheim, Reuteler a inscrit un doublé lors de la victoire 6-4 et a ainsi contribué à la qualification pour les quarts de finale. Naomi Luyet, qui a été transférée à Hoffenheim cet été, n'a pas joué de match.

ITALIE. Alors que Lia Wälti avait déclaré après le match de la Suisse contre le Canada en octobre qu'elle était enfin libérée de ses douleurs après sa longue pause forcée, la joueuse de la Juventus a dû être remplacée dimanche après seulement 26 minutes de jeu, sur blessure. Toujours est-il que deux minutes plus tard, la deuxième Suissesse de la Vieille Dame, Viola Calligaris, a délivré l'assist pour le 2-0 final de la Juventus contre le Genoa.

La citation de la semaine

'La mentalité a été bonne aujourd'hui. Nous nous sommes battues et à un moment donné, la chance sera de notre côté', a déclaré Michelle Stierli, capitaine du FC Aarau, à la SRF après la défaite 1-0 contre le FC Bâle. Les joueuses d'Aarau attendent toujours leur première victoire de la saison en championnat.

/ATS