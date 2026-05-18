L'actu du foot féminin

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Super League féminine

TOUR DE PROMOTION-RELÉGATION. Thoune a remporté dimanche une victoire importante dans sa lutte contre la relégation. Les Bernoises sont allées battre Yverdon 2-0, grâce à des buts de Céline Schmid et Simona Stefanova. Elles occupent désormais la 2e place en dépassant leurs adversaires du jour à la différence de buts alors qu'il reste deux matches à disputer. La défaite fait mal pour Yverdon, candidat à la promotion, qui s'était imposé 4-2 à l'aller dans l'Oberland. Les deux équipes affronteront encore Lucerne et Sion, qui n’a encore marqué aucun point, lors des deux dernières journées.

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE I. Géraldine Reuteler et Svenja Fölmli se sont une nouvelle fois illustrées en inscrivant un but ce week-end avec respectivement Francfort et Fribourg. Reuteler a marqué un but décisif lors de la victoire 4-2 de son équipe contre Union Berlin, tandis que Fölmli a égalisé à 1-1 en fin de match après son entrée en jeu à Essen. Francfort (3e) est qualifié pour l’Europa League. Reuteler quittera le club après six ans à Francfort. Elle pourrait mettre le cap, selon spécialistes, vers l'Angleterre pour s'engager avec Arsenal.

ALLEMAGNE II. Lydia Andrade s’est également illustrée en marquant le 2-0 lors de la victoire 3-0 de Cologne face au relégué Carl Zeiss Jena, poursuivant ainsi sur sa lancée. L'ancienne attaquante de Zurich a inscrit ses quatre buts de championnat de la saison lors des quatre derniers matches. Cologne boucle la saison au 7e rang.

ALLEMAGNE III. Du côté d'Essen (avec Ella Touon) le nul 1-1 contre Fribourg lors de la dernière journée n’a pas suffi pour assurer le maintien.

ESPAGNE. Sidney Schertenleib est toujours en course pour le triplé avec Barcelone. Après le titre de champion, le club a également remporté la Coupe samedi en s'imposant 3-1 en finale contre l'Atlético Madrid. Schertenleib, 19 ans, qui a marqué sept buts en 26 matches de championnat lors de sa deuxième année au sein du club catalan, est entrée en jeu à la 86e. Le résultat final était déjà acquis à ce moment-là. En finale de la Ligue des champions, Barcelone affrontera samedi prochain à Oslo l'Olympique lyonnais, détenteur du record de victoires.

PAYS-BAS. Riola Xhemaili a manqué de peu la victoire en Coupe et donc le doublé avec Eindhoven, battu en finale à Rotterdam par Twente Enschede (3-4 tab, 2-2 ap). Jusqu'à la 84e, Eindhoven menait 2-0, avant de voir la Coupe lui échapper. Xhemaili a délivré la passe décisive pour le deuxième but, inscrit par Liz Rijsbergen, auteure d'un doublé.

/ATS