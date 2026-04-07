L'actu du football féminin

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League

DERNIERE JOURNEE. Lors de la dernière journée de la saison régulière, Aarau s'est assuré la dernière place disponible pour les play-off. Lucerne et Thoune disputeront le tour de promotion/relégation avec Yverdon et Sion. Après 15 victoires et deux nuls, le Servette a pour sa part subi sa première défaite dans ce championnat 2025/26 en s'inclinant 1-0 à Bâle.

LA SUITE. Les quarts de finale des play-off débuteront le 24 avril avec les matchs aller. Les rencontres seront les suivantes: Servette - Aarau, YB - Rapperswil, Bâle - Saint-Gall, GC - FC Zurich. Avant, l'équipe de Suisse devra disputer des matches décisifs dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde contre la Turquie, le 14 avril à Zurich et quatre jours plus tard à Sinop.

Les Suissesses dans les ligues étrangères

ITALIE. Alayah Pilgrim a fait son retour en Serie A après près de trois mois d’absence pour blessure (lésion du cartilage d'un genou). Et l’attaquante de 22 ans a immédiatement joué un rôle décisif dans la victoire 4-3 de l’AS Roma contre Côme. L'internationale suisse est entrée en jeu après la pause alors que le score était de 2-3 et a couronné son retour à la 54e minute en inscrivant le but de la victoire.

Lia Wälti a également joué un rôle décisif dans la victoire 2-1 de la Juventus Turin à Florence. La Bernoise a délivré la passe décisive sur le but de la victoire après un peu moins d’une heure de jeu. Malgré ce succès, la défense du titre n’est plus qu’une possibilité théorique. Le retard de la Juve, actuellement 3e, s’élève à onze points sur la tête à quatre journées de la fin.

ANGLETERRE. Manchester City est en demi-finale de la FA Cup. Le leader de la Super League anglaise s'est imposé 1-0 face à Birmingham. Iman Beney, qui n'avait fait que de brèves apparitions en championnat ces derniers temps, a signé la passe décisive pour le seul but de la rencontre après huit minutes.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib est en route vers le titre avec le FC Barcelone. Les Catalanes ont fêté leur 16e victoire consécutive en s'imposant 6-0 face à Badalone et comptent désormais 13 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Real Madrid, à cinq journées de la fin. Schertenleib a marqué le troisième but de cette victoire écrasante à la 52e minute d'un tir lointain.

/ATS