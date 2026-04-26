L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

Un arbitre suisse sera au sifflet d'une demi-finale de la Ligue des champions pour la première ...
L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Un arbitre suisse sera au sifflet d'une demi-finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010. Sandro Schärer a été désigné par l'UEFA pour arbitrer PSG - Bayern mardi (21h00).

L'Argovien de 37 ans a récemment officié lors du quart de finale aller de l'Europa League entre Bologne et Aston Villa, remporté 3-1 par le club anglais (4-0 au retour). Il vient également d'être sélectionné pour arbitrer lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Il succède au Tessinois Massimo Busacca, dernier Suisse à avoir arbitré un match du dernier carré de la C1 (Lyon - Bayern en 2010).

/ATS
 

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