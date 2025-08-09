L'attaquant slovène Benjamin Sesko rejoint Manchester United

L'attaquant international slovène Benjamin Sesko, auteur de 21 buts la saison dernière avec Leipzig, s'est engagé à Manchester United pour cinq ans. Le club de Premier League l'a annoncé samedi.

Le buteur de 22 ans rejoint le nord de l'Angleterre dans le cadre d'un transfert de près de 85 millions d'euros, bonus compris, selon la presse britannique.

Arrivé au RB Leipzig en 2023, en provenance du RB Salzbourg où il a fait ses débuts professionnels en 2021, Sesko est la troisième recrue offensive majeure des Mancuniens cet été, après les arrivées de Matheus Cunha, de Wolverhampton, et de Bryan Mbeumo, de Brentford.

A eux trois, ils ont inscrit 58 buts la saison dernière. De quoi tenter de résoudre les problèmes offensifs de Manchester United, qui n'a inscrit que 44 buts en Premier League la saison dernière. Champion d'Angleterre à vingt reprises, les Red Devils courent après un titre en Premier League depuis 2013.

Au cours de ce mercato, Sesko aurait également été ciblé par Newcastle selon la presse anglaise. Mais le vainqueur de la Coupe de la Ligue n'est pas parvenu à attirer le Slovène, malgré une qualification en Ligue des champions pour la saison à venir.

Quinzième de Premier League en 2024-2025, Manchester United ne disputera à l'inverse pas de coupe européenne.

/ATS