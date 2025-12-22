L'attaquant star de Liverpool Isak opéré à une cheville

L'attaquant Alexander Isak a été opéré de la cheville, a annoncé lundi soir son club Liverpool. La durée de son absence n'a pas été communiquée.

Selon les Reds, Isak, 26 ans, souffrait d'une 'blessure à la cheville comprenant une fracture du péroné'. L'avant-centre 'va poursuivre sa convalescence... aucun calendrier de reprise n'a encore été mis en place', a ajouté Liverpool.

Transféré de Newcastle l'été dernier contre une indemnité record de 145 millions d'euros, Alexander Isak s'est blessé au moment d'ouvrir le score sur la pelouse de Tottenham, lors de la 17e journée, sur un tacle du défenseur des Spurs Micky van der Ven. Liverpool s'est finalement imposé 2-1.

'Pas bon signe'

Après le match, l'entraîneur des Reds, Arne Slot, n'avait pas caché son inquiétude. 'Si un joueur n'essaie même pas de revenir (sur le terrain, NDLR), ce n'est généralement pas bon signe', avait-il déclaré. Isak a connu un début de saison compliqué sous le maillot de Liverpool. En 16 matches toutes compétitions confondues, il n'a marqué que trois buts.

Pour évoluer à la pointe de son attaque, le technicien néerlandais ne peut plus compter que sur le Français Hugo Ekitike et sur l'Italien Federico Chiesa, peu utilisé à ce poste cette saison. Après un début de saison très difficile, Liverpool (29 pts) est invaincu depuis cinq matches. Le champion d'Angleterre en titre pointe à la cinquième place, à égalité avec Chelsea.

/ATS