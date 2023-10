L'écart est toujours trop grand pour les Suissesses

L'équipe de Suisse dames a connu une nouvelle désillusion en Ligue des nations. A Zurich, la sélection helvétique a été fessée 7-1 par les championnes du monde espagnoles.

Maigre consolation, elles ont enfin marqué un but par leurs propres pieds par Alayah Pilgrim après une disette de 638 minutes (plus de 7 matches).

Une nouvelle fois, les Suissesses se sont retrouvées menées face à l'Espagne dès le début de la partie. Après une série de dribbles insensés de Calligaris dans sa défense, les joueuses ibériques ont obtenu un corner. Hernandez, abandonnée au deuxième poteau, n'avait aucun mal pour ouvrir le score dès la 4e minute.

Honorée pour sa 150e sélection, Ana Crnogorcevic n'a pas été à la fête en début de match. A la 8e minute, elle écopait d'un avertissement pour une faute grossière. Trois minutes plus tard, elle manquait de promptitude pour dégager le ballon. Les Espagnoles s'en emparaient pour inscrire le 2-0 par l'ancienne Ballon d'Or Alexia Putellas.

Après cette entrée en matière catastrophique, les joueuses de la coach Inga Grings ont présenté un meilleur visage. Elles se sont créé deux bonnes chances de but par Alisha Lehmann et Seraina Piubel. Mais les erreurs se sont accumulées derrière et les Suissesses se sont retrouvées menées 4-0. Une belle ouverture de Gerarldine Reuteler a lancé parfaitement Pilgrim, qui s'est reprise en deux temps pour battre la portière Rodriguez. Deux erreurs de la gardienne Livia Peng ont donné le visage d'une déroute pour les Suissesses.

En un peu plus de trois mois, la Suisse a encaissé 16 buts en trois matches contre l'Espagne. L'écart est véritablement trop large.

/ATS