L'entraîneur de Manchester United Ruben Amorim limogé

L'entraîneur de Manchester United, le Portugais Ruben Amorim, a été limogé à la suite des mauvais résultats de son équipe, 6e de Premier League. Le club mancunien l'a annoncé lundi.

Arrivé aux commandes des Red Devils en novembre 2024, l'ancien technicien du Sporting Portugal (40 ans) n'a pas réussi à redresser la barre à la tête du prestigieux club anglais, vainqueur de trois Ligue des champions mais en difficulté depuis plusieurs années.

Le nul sans gloire ramené de Leeds (16e) dimanche a ainsi été le faux-pas de trop pour les dirigeants de Manchester United, propriété d'Ineos du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

'Manchester United occupant la sixième place de la Premier League, la direction du club a pris à contrecoeur la décision qu'il était temps d'opérer un changement', a indiqué la formation du nord-ouest de l'Angleterre dans un communiqué.

Darren Fletcher, ancien joueur du club, sera chargé de diriger l'équipe dès mercredi contre Burnley en championnat, a ajouté ManU.

En 14 mois de présence sur le banc mancuien, Ruben Amorim n'aura réussi qu'à atteindre la finale de l'Europa League en 2025, perdue face à Tottenham, après avoir terminé à une piteuse 15e place en Premier League.

20 fois champion d'Angleterre, un record co-détenu avec Liverpool, et triple champion d'Europe (1968, 1999, 2008), Manchester United, l'un des clubs les plus riches et prestigieux du monde, peine à jouer les premiers rôles depuis le départ de son emblématique manager Alex Ferguson en 2013.

/ATS