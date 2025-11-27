L'équipe de Suisse M21 se sépare de Sascha Stauch

Sascha Stauch n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21. L'Allemand était en poste depuis deux ans et demi. L'équipe est troisième des qualifications de l'Euro 2027 après cinq matches.

La sélection a besoin de nouvelles impulsions pour continuer son développement, a indiqué le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami dans un communiqué de l'Association suisse de football (ASF). Un nouvel entraîneur devra 'renforcer de manière décisive le développement de l'équipe', a-t-il expliqué.

Pour se qualifier pour l'Euro 2027, la Suisse doit finir en tête de son groupe ou au moins deuxième afin d'avoir une chance via les play-off. Lors des derniers mois, l'équipe n'a pas répondu aux attentes. Un nouveau sélectionneur devrait être nommé au plus tard en janvier.

/ATS