L'équipe iranienne s'est envolée pour le Mexique

L'équipe iranienne s'est envolée pour le Mexique après un stage d'entraînement de 15 jours ...
L'équipe iranienne s'est envolée pour le Mexique

L'équipe iranienne s'est envolée pour le Mexique

Photo: KEYSTONE/AP/Khalil Hamra

L'équipe iranienne s'est envolée pour le Mexique après un stage d'entraînement de 15 jours à Antalya en Turquie, à quelques jours du coup d'envoi du Mondial organisé en Amérique du Nord.

La télévision d'Etat iranienne l'a annoncé samedi. Les joueurs doivent arriver à Tijuana, leur camp de base pendant toute la durée de la compétition. Ils ont obtenu leurs visas pour les Etats-Unis, où ils doivent jouer leur premier match le 15 juin face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, vendredi seulement.

/ATS
 

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