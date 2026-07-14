L'ex-international suisse Yann Sommer s'engage au Club Bruges

L'ex-international suisse Yann Sommer s'est engagé pour 3 saisons avec le Club Bruges, a annoncé ...
L'ex-international suisse Yann Sommer s'engage au Club Bruges

L'ex-international suisse Yann Sommer s'engage au Club Bruges

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

L'ex-international suisse Yann Sommer s'est engagé pour 3 saisons avec le Club Bruges, a annoncé mardi le club champion de Belgique sur X.

Le gardien de but était libre de contrat après son départ de l'Inter Milan fin juin.

Le portier helvète de 37 ans (94 sélections), qui avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2024, a passé 10 ans au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre le Bayern Munich en janvier 2023 pour remplacer Manuel Neuer, gravement blessé.

Ces deux dernières saisons, il avait porté le maillot de l'Inter, remportant deux titres de champion d'Italie et atteignant la finale de la Ligue des champions (perdue 5-0 face au PSG) en 2025.

A Bruges, où il disputera la Ligue des champions, Sommer prend la succession du Belge Simon Mignolet qui a mis fin à sa carrière de joueur.

/ATS
 

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