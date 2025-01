L'improbable défaite du FC Sion

L’année débute très mal pour le FC Sion. A Tourbillon, les Sédunois se sont inclinés 1-0 devant les Grasshoppers alors qu’ils ont évolué en supériorité numérique dès la 4e minute...

Piégé sur une réussite de l’Argentin Tomas Veron Lupi à la 64e minute sur une action qui a dévoilé toutes les limites du capitaine Reto Ziegler, le FC Sion a, bien sûr, exercé une domination sans partage face à des Zurichois réduits à 10 après l'expulsion justifiée de Saulo Decarli pour un coup de coude. Il aurait pu la concrétiser à la 71e sans un miracle du portier Justin Hammel devant Dejan Sorgic ou à la 79e sans un... double sauvetage sur la ligne de Dirk Abels.

Avec une défense composée de quatre gauchers et un milieu de terrain trop vite privé de Kevin Bua qui s’est blessé à l’épaule juste avant la demi-heure, le FC Sion n’a toutefois pas livré la marchandise. Cette défaite fait tache alors que la formation de Didier Thiolot avait cueilli 13 points lors des six derniers matches avant la trêve. Elle ne fait également pas l’affaire d’Yverdon qui voit les Grasshoppers le devancer pour se retrouver virtuellement dans la peau du barragiste.

YB muet

Le second match disputé à 18.00 a également débouché sur une surprise. Pour la première d’Uli Forte, le FC Winterthour a gâché la... première de Giorgio Contini à la tête des Young Boys. Contraints au nul 0-0 face à un adversaire qui a pu s’appuyer sur un gardien en état de grâce en la personne du Grec Stefanos Kapino, les Bernois ont beaucoup raté. Ils ont surtout laissé filer deux points précieux pour une équipe qui rêvent d’une impossible remontada et qui risquent de se retrouver dimanche à 10 points du leader et à 6 de la barre.

/ATS