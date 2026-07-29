L'international suisse Eray Cömert au FC Torino

Le FC Torino a confirmé l'arrivée du défenseur central Eray Cömert mercredi. Libre de tout ...
L'international suisse Eray Cömert au FC Torino

L'international suisse Eray Cömert au FC Torino

Photo: KEYSTONE/AP/Ed Zurga

Le FC Torino a confirmé l'arrivée du défenseur central Eray Cömert mercredi.

Libre de tout contrat depuis son départ de Valence, l'international suisse a signé pour deux ans avec le club de Serie A, soit jusqu'au terme de la saison 2027/28.

Durant la saison écoulée, Cömert a disputé 21 rencontres avec le club espagnol, et a marqué à deux reprises en Liga. Arrivé à l'hiver 2022 à Valence en provenance de Bâle, il avait été prêté à Nantes (Ligue 1) en 2023/24 puis au Real Valladolid (Liga) en 2024/25. Torino a terminé à la 12e place du dernier championnat.

Lors du Mondial en Amérique du Nord, Cömert était entré en jeu face à l'Argentine en quarts de finale (défaite 3-1 ap). A 28 ans, il totalise 23 sélections.

/ATS
 

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