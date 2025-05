« L'objectif du PSG est d'écrire l'histoire »

'L'objectif est d'écrire l'histoire' en remportant la Ligue des champions le 31 mai et pas juste de se hisser en finale, a souligné l'entraîneur du PSG Luis Enrique.

Les Parisiens affronteront l'Inter Milan de Yann Sommer en finale à Munich.

'L'objectif est d'écrire l'histoire, être les premiers à conquérir ce trophée tant désiré (au PSG), pour un projet qui a changé l'an dernier, et dans lequel je suis très épanoui en tant qu'entraîneur', a dit Luis Enrique en conférence de presse.

'Je me sens autorisé à me projeter pour que l'équipe plaise chaque jour aux supporters. Il manque encore une étape, la finale. Le club le mérite, les supporters le méritent depuis très longtemps', a dit Luis Enrique. 'C'était une belle soirée, une manière de remercier les supporters pour leur soutien tous les jours indépendamment des résultats. C'est cela qui est beau, rendre heureux', a-t-il souri.

Al-Khelaïfi 'très fier'

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est quant à lui dit 'très fier' de Paris, 'une grande équipe', a-t-il souligné. 'On est très fier, on a montré qu'on était une grande équipe (...). Le chemin a été long, en novembre on était quasi éliminé. Mais j'ai un message à faire passer: ce n'est pas fini', a-t-il déclaré en zone mixte.

'On l'a fait en plus devant nos supporters, ce n'était pas le cas la dernière fois. C'est magnifique pour le club', a-t-il encore mis en avant. 'On a de grands joueurs, une grande équipe, on est sur la bonne voie', a-t-il insisté, ajoutant que le PSG 'doit rester concentré' avant la finale le 31 mai à Munich.

/ATS