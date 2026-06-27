La Belgique termine en tête de son groupe

La Belgique s'est finalement qualifiée sans trembler pour les 16es de finale du Mondial en écrasant la Nouvelle-Zélande 5-1 dans la dernière journée du groupe G.

Les Diables Rouges terminent même au 1er rang de cette poule devant l'Egypte (2e), qui a fait match nul (1-1) face à une équipe d'Iran toujours en course.

Les statistiques ne disent pas tout. Mais cette fois-ci, elles illustrent parfaitement la domination des Belges: ils ont armé pas moins de 34 tirs - dont 9 cadrés - vendredi contre seulement 6 pour les 'All Whites'. Thibaut Courtois a dû patienter jusqu'à la 55e pour effectuer sa première parade.

A ce moment-là, ses coéquipiers avaient fait le plus dur en prenant deux longueurs d'avance grâce à un doublé de Leandro Trossard. L'attaquant d'Arsenal a ouvert la marque à la 28e en récupérant un ballon qui traînait dans les cinq mètres après un corner, avant de réussir une volée imparable à la 50e.

Trossard avait pourtant vécu un début de match cauchemardesque à Vancouver. Alors que son tir de la 11e minute avait heurté le poteau gauche du but néo-zélandais avant d'être repoussé sur la ligne par Tyler Bindon, il a vu la VAR annuler un penalty qu'il pensait avoir obtenu à la suite d'une faute de main (21e).

Menée 2-0, la Nouvelle-Zélande s'est ruée à l'attaque. Ses minces espoirs se sont toutefois envolés lorsque Kevin De Bruyne a marqué le 3-0 (66e). Elijah Just a sauvé l'honneur à la 84e pour les Néo-Zélandais, mais Romelu Lukaku (86e, 4-1) et Alexis Saelemaekers (94e, 5-1) ont pu saler l'addition.

Ces deux derniers buts ne sont d'ailleurs pas anodins. Ils permettent à la troupe de Rudi Garcia, au bénéfice d'une meilleure différence de buts, de devancer l'Egypte qui avait pour sa part validé son ticket de 16e de finale une heure avant le début de son match grâce aux éliminations de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite.

L'Iran doit patienter

Jouant sans trop de pression, l'Egypte a d'ailleurs rapidement ouvert la marque à Seattle face à l'Iran par l'intermédiaire de Mahmoud Saber (1-0, 5e). Cet avantage fut toutefois de courte durée, Ramin Rezaeian permettant à la 'Team Melli' d'égaliser dès la 14e pour relancer ses actions.

Ce résultat a semblé satisfaire dans un premier temps les deux équipes, même si l'Egypte aurait décroché la 1re place en cas de succès. Avec 3 points et une différence de buts équilibrée, l'Iran est toutefois loin d'être assuré de faire partie des huit meilleurs troisièmes.

Les Iraniens ont d'ailleurs tout tenté en fin de match, passant par tous les états d'âme. Ils ont bien cru obtenir la victoire à la 93e, mais la réussite de Shoja Khalilzadeh a été annulée par la VAR pour un hors-jeu, puis à la 97e, mais la reprise de la tête de Saeid Ezatolahi a terminé sa course sur la transversale...

L'Egypte face à l'Australie

Chanceuse en fin de match, l'Egypte aura droit à un 16e de finale à sa portée: elle se frottera à l'Australie vendredi prochain à Dallas, avec la perspective de défier en 8e de finale l'Argentine. La Belgique jouera quant à elle son 16e de finale mercredi, à Seattle, face à un troisième de groupe qui reste à déterminer.

Les résultats de la 3e journée de cette poule G ont par ailleurs permis au Sénégal de s'assurer l'un des huit tickets de 16e de finaliste réservés aux troisièmes de groupe. Une neuvième affiche des 16es de finale est en outre connue, le Panama devant défier l'Allemagne lundi à 22h30.

/ATS