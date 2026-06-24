La Bosnie bat le Qatar et espère

Dans l'autre match du groupe B, la Bosnie a assuré sa 3e place en dominant le Qatar. A Seattle ...
La Bosnie bat le Qatar et espère

La Bosnie bat le Qatar et espère

Photo: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson

Dans l'autre match du groupe B, la Bosnie a assuré sa 3e place en dominant le Qatar. A Seattle, les joueurs des Balkans se sont imposés 3-1.

Les joueurs de Sergej Barbarez ont ouvert le score à la 29e. Et avec la manière. Auteur d'une superbe frappe de loin, Kerim Alajbegovic a prouvé qu'il faisait partie, à 18 ans, des jeunes à suivre dans le futur. Le joueur de Salzbourg a trouvé la lucarne de fort belle façon.

Les Bosniens ont ensuite profité d’un but contre son camp de Mahmoud Abunada à la 34e pour faire le break. Le Qatar a tout de même réagi avant la pause grâce à Hasan Al Haydos, à la 42e, après une remise d’Edmilson Junior. La Bosnie aurait même pu compter trois buts d’avance à la 39e, mais Edin Dzeko a trouvé le poteau.

Les joueurs de Lopetegui ont tenu jusqu'à la 80e et le 3-1 signé Mahmic. Et avant cela, ils n'ont pas eu de véritables occasions. Les Bosniens affichent désormais quatre points et remontent dans le classement des meilleurs 3es.

/ATS
 

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