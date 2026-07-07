La Colombie sans Córdoba face à la Suisse

La Suisse n'est pas la seule à être confrontée à des problèmes de blessures avant le 8e de ...
La Colombie sans Córdoba face à la Suisse

La Colombie sans Córdoba face à la Suisse

Photo: KEYSTONE/EPA/AMY KONTRAS

La Suisse n'est pas la seule à être confrontée à des problèmes de blessures avant le 8e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. L'attaquant Jhon Cordoba est forfait du côté des Cafeteros.

Le sélectionneur de la Colombie Nestor Lorenzo l'a annoncé à la veille d'une rencontre prévue mardi (22h heure suisse) à Vancouver. 'Il ne pourra plus disputer le reste du tournoi. Il n’est malheureusement plus à notre disposition', a-t-il expliqué.

L'attaquant de 33 ans, qui a évolué en Bundesliga de 2015 à 2021 et qui est depuis sous contrat avec le club russe de Krasnodar, s'est blessé à un muscle lors de la victoire en 16es de finale contre le Ghana. Lorenzo n'a pas donné plus de détails à ce sujet. Selon le journal colombien 'El Tiempo', Cordoba a subi une déchirure des fibres musculaires de l'adducteur gauche.

/ATS
 

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