La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

La Côte d'Ivoire a conquis de haute lutte la 1re place du groupe F dans la CAN 2025 au Maroc.

Les Eléphants ont renversé le Gabon 3-2 mercredi pour devancer le Cameroun à la faveur d'un plus grand nombre de buts marqués.

La soirée avait pourtant mal commencé pour les Ivoiriens, qui se sont retrouvés menés 2-0 à la 21e minute. Ils ont réduit l'écart avant la mi-temps, forçant la décision dans les dix dernières minutes de jeu sur des réussites d'Evann Guessand (84e) et de Bazoumana Touré (91e).

La Côte d'Ivoire en découdra donc avec le Burkina Faso, 2e de la poule E, en 8e de finale. Le Cameroun, qui a pour sa part battu le Mozambique 2-1 mercredi, devra pour sa part se frotter à l'Afrique du Sud au stade des 8es de finale. Qualifié parmi les meilleurs 3es, le Mozambique défiera le Nigéria.

/ATS