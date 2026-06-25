La Côte d'Ivoire se qualifie, l'Equateur aussi

La Côte d'Ivoire jouera les 16es de finale du Mondial. Les Eléphants ont validé leur ticket ...
La Côte d'Ivoire se qualifie, l'Equateur aussi

La Côte d'Ivoire se qualifie, l'Equateur aussi

Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

La Côte d'Ivoire jouera les 16es de finale du Mondial. Les Eléphants ont validé leur ticket en battant Curaçao 2-0 jeudi à Philadelphie.

Ils terminent 2e du groupe E derrière l'Allemagne, battue 2-1 par une équipe d'Equateur qui a elle aussi assuré sa place en 16es de finale.

Le miracle n'a donc pas eu lieu pour le 'Petit Poucet' Curaçao, qui pouvait espérer poursuivre son aventure en cas de succès. Le milieu du FC Zurich Livio Comenencia et ses équipiers ont joué le coup à fond, mais ont manqué de tranchant et d'efficacité en phase offensive.

La Côte d'Ivoire a pour sa part parfaitement su gérer un avantage pris très tôt dans cette partie. Dès la 6e minute, Yan Diomandé a profité d'un cafouillage de la défense de Curaçao pour servir Nicolas Pépé, lequel a trompé Eloy Room à bout portant.

Les Ivoiriens se sont ensuite montrés minimalistes. Mais ils ont contenu sans trop de difficultés les assauts de Curaçao, dont les espoirs se sont envolés lorsque Pépé a doublé la mise à la 64e. Les Elephants se qualifient ainsi pour la première fois de leur histoire pour la phase à élimination directe d'une Coupe du monde.

Contraint au nul par Curaçao lors de la 2e journée, l'Equateur a signé un immense exploit en faisant tomber l'Allemagne, déjà qualifiée et assurée de terminer en tête de ce groupe. La 'Tri' a pourtant concédé l'ouverture du score dès la 2e minute, qui plus est sur une action entachée d'une faute préalable de Pavlovic.

Mais la troupe de Sebastian Beccacece, poussée par le public d'East Rutherford, a rapidement pu égaliser grâce à un superbe tir de Nilson Angulo (9e, 1-1). Et la débauche d'énergie des Equatoriens a été récompensée à la 77e, Gonzalo Plata inscrivant le 2-1 face à une 'Mannschaft' qui n'a pas tout donné jeudi.

L'Allemagne rejoue lundi

L'Allemagne disputera il est vrai son 16e de finale lundi déjà, dans la banlieue de Boston, face à un troisième de groupe qui reste à déterminer. L'Equateur doit également patienter avant de connaître son prochain adversaire. Quant à la Côte d'Ivoire, elle se frottera au 2e du groupe I (Norvège ou France), mardi à Dallas.

/ATS
 

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