La Coupe du monde entre dans sa phase décisive

Les groupes A, B et C disputent leur dernier match de poule ce mercredi au Mondial 2026. Le point sur les enjeux de ces rencontres.

Groupe A - Le Mexique serein, la Corée du Sud en ballotage favorable

Le Mexique, co-hôte de la Coupe du monde, est d'ores et déjà assuré de terminer à la première place du groupe A grâce à ses deux victoires face à l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. A Monterrey, 'El Tri' abordera sa dernière rencontre face à la Tchéquie (jeudi 3h00 en Suisse) sans pression.

Tout au contraire des Sud-Coréens, qui affrontent les Bafana Bafana à Mexico (même heure). Seule autre équipe du groupe à compter un succès, la Corée du Sud peut se contenter d'un nul pour se maintenir au deuxième rang synonyme de qualification directe pour les 16es. Les Guerriers Taeguk devront cependant montrer un autre visage que lors de leur défaite (1-0) face au Mexique, où ils ont attendu la 87e pour se procurer une occasion sérieuse.

Les Tchèques et les Sud-Africains sont eux condamnés à l'emporter s'ils entendent poursuivre leur chemin dans cette Coupe du monde et sortir pour la première fois de leur histoire d'une phase de groupes, eux qui ne comptent pour l'heure qu'un seul point. Un total insuffisant dans la course pour terminer parmi les huit meilleurs troisièmes.

Groupe C - Le Brésil, l'Ecosse et le Maroc au coude-à-coude

Privé de Raphinha mais virtuellement qualifié pour les 16es de finale, le Brésil veut s'assurer la première place du groupe C en battant les Ecossais, qu'il affronte pour la cinquième fois en Coupe du monde à Miami (jeudi à 00h00 en Suisse). Dans l'autre rencontre à Atlanta (même heure), le Maroc doit battre Haïti pour conserver ses chances de terminer en tête.

Le match nul contre le Maroc (1-1) a posé beaucoup de questions sur une Seleçao sans grandes individualités, à part l'ailier gauche Vinicius Jr qui a tiré son épingle du jeu en égalisant. La large victoire sur Haïti (3-0) a mis du baume au coeur du sélectionneur Carlo Ancelotti, sans effacer les doutes face une équipe caribéenne volontaire mais trop limitée. Dans ce contexte, la rencontre face à la Tartan Army fait figure de test.

Victorieuse des Grenadiers (1-0) puis battue par le Maroc sur le même score, l'Ecosse n'est pas assurée de faire partie des huit meilleurs troisièmes. Mais les joueurs écossais, menés par John McGinn et portés par des milliers de supporters présents aux Etats-Unis, conservent leur chance de pouvoir décrocher une qualification pour la phase suivante, une première en neuf participations à un Mondial.

Face à une équipe d'Haïti déjà éliminée et déjà quatre points en poche après deux journées, le buteur Ismael Saibari et ses coéquipiers ont déjà un pied en 16es de finale avant leur 3e match. Les Marocains, demi-finalistes lors du Mondial au Qatar, sont assurés de finir deuxième en cas de succès, et doivent soigner leur différence de but face aux Grenadiers pour devancer les Auriverde en cas d'égalité.

Groupe B - Bosnie et Qatar se livrent un duel pour la 3e place

Alors que la Suisse et le Canada vont se jouer la première place du groupe B à Vancouver (21h00 en Suisse), Bosniens et Qataris ont besoin d'un succès à Seattle (même heure) pour espérer se qualifier pour le tour suivant, ce qui serait une première pour ces deux formations toutes deux bloquées à un point après deux matches. La Bosnie s'avance en favorite face à une équipe du Qatar défaite 6-0 par le Canada et qui devra se passer de ses cadres Homam Al Amin et Assim Madibo, tous deux suspendus pour cette confrontation après leur expulsion lors de la lourde défaite face au co-organisateur du Mondial.

/ATS