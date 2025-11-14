La Croatie se qualifie pour le Mondial

La Croatie n'a pas laissé passer sa chance vendredi. Les Croates ont battu les Iles Féroé ...
La Croatie se qualifie pour le Mondial

La Croatie se qualifie pour le Mondial

Photo: KEYSTONE/AP/Darko Bandic

La Croatie n'a pas laissé passer sa chance vendredi.

Les Croates ont battu les Iles Féroé 3-1 vendredi à Rijeka pour s'assurer la 1re place du groupe L des éliminatoires et décrocher ainsi leur ticket pour la Coupe du monde 2026.

La Croatie a pourtant concédé l'ouverture du score, contre toute attente, dès la 16e minute. Mais des réussites de Gvardiol (23e), Musa (57e) et Vlasic (70e) ont permis à la troupe de Zlatko Dalic d'assurer l'essentiel.

Les Croates, qui possèdent 6 points d'avance sur la République tchèque, ne peuvent plus être rejoints avant la dernière journée des qualifications. Les Vatreni (Flamboyants) participeront à leur septième phase finale d'un Mondial.

L'Allemagne devra en revanche patienter avant de valider son ticket. La Mannschaft, victorieuse 2-0 au Luxembourg, reste sous la menace de la Slovaquie qui a battu l'Irlande du Nord 1-0. Allemands et Slovaques sont toujours à égalité avant la dernière journée, lors de laquelle les deux équipes seront opposées à Leipzig.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse obtient un point face à la France

La Suisse obtient un point face à la France

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 21:29

L'Argentine gagne en Angola avec un but de Messi

L'Argentine gagne en Angola avec un but de Messi

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 20:53

Qui pour remplacer Remo Freuler ?

Qui pour remplacer Remo Freuler ?

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:11

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:47

Articles les plus lus

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Qui pour remplacer Remo Freuler ?

Qui pour remplacer Remo Freuler ?

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:11

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:47

L'Argentine gagne en Angola avec un but de Messi

L'Argentine gagne en Angola avec un but de Messi

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 20:53

La France se qualifie pour la Coupe du monde

La France se qualifie pour la Coupe du monde

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 22:51

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Qui pour remplacer Remo Freuler ?

Qui pour remplacer Remo Freuler ?

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:11

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:47

La France peut décrocher son ticket en battant l'Ukraine

La France peut décrocher son ticket en battant l'Ukraine

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 04:03

Equipe de Suisse: Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

Equipe de Suisse: Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 04:33

La France se qualifie pour la Coupe du monde

La France se qualifie pour la Coupe du monde

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 22:51

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01