La FIFA confirme que le carton bleu sera discuté

L'International Football Association Board (IFAB) a approuvé l'introduction d'un 'carton bleu' (pénalité de temps) selon les médias anglais. La FIFA confirme qu'un nouveau carton est en discussion.

Seulement attention, le carton bleu dans le football de haut niveau n'est pas encore décidé, selon la FIFA. Les informations à ce sujet sont 'fausses et prématurées'.

Le 'carton bleu' doit permettre d'infliger une pénalité de temps de dix minutes aux joueurs, par exemple lorsqu'ils commettent une faute et annihilent une occasion de but manifeste ou lorsqu'ils s'en prennent verbalement aux arbitres. Deux cartons bleus devraient conduire à un rouge, tout comme un bleu et un jaune, si l'on se réfère aux Anglais.

En novembre déjà, les régulateurs anglais ont annoncé vouloir tester les pénalités de temps. Celles-ci sont déjà appliquées dans le football junior, et pas seulement en Suisse.

Les premiers tests pourraient avoir lieu la saison prochaine. La Fédération anglaise envisagerait de mettre à disposition la Coupe masculine et féminine sur une base volontaire. Si le 'carton bleu' devait être introduit dans le règlement, il s'agirait du premier nouveau carton depuis l'introduction du jaune et du rouge lors de la Coupe du monde de 1970.

/ATS