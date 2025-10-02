La FIFA « ne peut résoudre les problèmes géopolitiques »

La FIFA a appelé jeudi à la 'paix' à Gaza, mais 'ne peut résoudre les problèmes géopolitiques', selon son président Gianni Infantino.

Le Valaisan s'est abstenu de répondre aux appels croissants à suspendre la Fédération israélienne.

Evoquant 'la situation en cours à Gaza' en ouverture de la réunion à huis clos du conseil de l'instance, le dirigeant italo-suisse a estimé que 'le pouvoir du football' était de 'réunir les gens dans un monde divisé' en offrant 'un message de paix et d'unité', selon un communiqué de l'organisation.

'La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, mais elle peut et doit promouvoir le football à travers le monde en exploitant ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires', a insisté le dirigeant.

Le communiqué de la FIFA ne mentionne ni Israël ni sa fédération, alors que les appels se multiplient à exclure la sélection des compétitions internationales en pleine campagne qualificative pour le Mondial 2026.

Trois experts indépendants de l'ONU ont demandé la semaine dernière à la FIFA comme à l'UEFA de suspendre Israël, faisant valoir le 'génocide' à Gaza et estimant que 'les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains'.

Vendredi dernier, la patronne de la fédération norvégienne Lise Klaveness - dont la sélection masculine accueillera Israël en éliminatoires du Mondial le 11 octobre - a expliqué oeuvrer 'pour qu'Israël soit sanctionné'. 'Personnellement, je pense que si la Russie est exclue, Israël devrait aussi être exclu', a-t-elle indiqué dans un podcast norvégien.

Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, UEFA et FIFA avaient de concert exclu la sélection et les clubs russes des compétitions internationales, une sanction qui est toujours en vigueur.

/ATS